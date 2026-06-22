Представители более 80 стран подтвердили участие в ПМЮФ-2026 в Петербурге

XIV Петербургский международный юридический форум, который пройдет с 24 по 26 июня, соберет представителей более 80 стран. На данный момент участие подтвердили свыше 5 тыс. человек, включая министров юстиции, председателей и судей, глав международных организаций, представителей бизнеса и СМИ, сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участие подтвердили свыше пяти тысяч человек

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Участие подтвердили свыше пяти тысяч человек

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Широкое международное представительство на ПМЮФ-2026 подтверждает, что форум сохраняет свою позицию в качестве уникальной платформы для решения актуальных задач, выстраивания взаимовыгодного партнерства, обмена опытом и поиска новых направлений сотрудничества не только в юриспруденции, но также в политической и социально-экономической сферах»,— цитирует пресс-служба слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антона Кобякова.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», мероприятие пройдет под девизом «Время быть в праве». Среди ключевых вопросов — юридические войны, ИИ в праве, криптоактивы и трансграничный арбитраж.

Карина Дроздецкая