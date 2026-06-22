В Астраханской области разблокирован проход судов по Волго-Каспийскому каналу

Под Астраханью возобновлено движение судов по Волго-Каспийскому морскому каналу, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Три дня на участке 151–155 км вводились ограничения для дноуглубительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВКМСК разблокировали для прохода судов под Астраханью

Фото: Марина Окорокова ВКМСК разблокировали для прохода судов под Астраханью

Фото: Марина Окорокова

Временные запретные меры для прохождения судов действовали с 00:00 19 июня. На участке ВКМСК четыре высокопроизводительных земснаряда приступили к интенсивным дноуглубительным работам для ликвидации образовавшегося затора из судов. «Ъ» сообщал, что 40 судов ожидали очереди на заход с Каспия, 35 — на выход в него. Предположительно, пробка возникла после падения проходной осадки на некоторых участках с проектных 4,5 м до 3,2–3,7 м.

В администрации главы региона отметили, что сильный весенний паводок 2026 года привел к заиливанию русла морской части судоходного канала. Сейчас дноуглубительные работы продолжаются, на участке работает пять земснарядов Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт».

Марина Окорокова