В Прикамье увеличился валовой надой молока

Валовой надой молока с начала 2026 года в Пермском крае составил 259,7 тыс. тонн, что на 2,9% больше, чем годом ранее. В июне 2025 года этот показатель достигал 252,3 тыс. тонн. Информация об этом опубликована на сайте краевого минАПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из документа, суточный надой молока в регионе составляет 1493 тонн против 1405 тонн годом ранее. Лидерами по валовому надою являются Кунгурский (28,1 тыс. тонн), Верещагинский (23,7 тыс.), Сивинский (20,9 тыс.), а также Пермский (20,4 тыс.) округа. Стоит отметить, что поголовье коров за год несколько снизилось — с 68,9 до 68,5 тыс. голов.