Стали известны соперники «Крыльев Советов» в Пути РПЛ Кубка России

В Москве 19 июня состоялась жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. Коллективы лиги распределены по группам, в рамках которых будут бороться за выход в плей-офф турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Самарские «Крылья Советов» оказались в квартете C, где сразятся с санкт-петербургским «Зенитом», калининградской «Балтикой» и махачкалинским «Динамо».

Действующим победителем турнира является «Спартак», который в борьбе за трофей в финале переиграл «Краснодар».

Андрей Сазонов