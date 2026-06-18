Кассационный суд подтвердила решение об изъятии активов у Бикова и Боброва

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих инстанций об обращении в доход государства акций «Облкоммунэнерго» и других компаний, принадлежащих уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сообщении суда также раскрываются некоторые подробности схемы незаконной приватизации. «Получение А. Биковым и А. Бобровым объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона и дальнейшее лоббирование их коммерческих интересов стали возможны ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных государственных структур, в том числе с бывшим председателем Правления корпорации РАО "ЕЭС" А. Чубайсом»,— говорится в сообщении суда.

Напомним, в октябре 2025 года Ленинский райсуд удовлетворил иск об изъятии партии активов Артема Бикова и Алексея Боброва. Тогда в доход государства обратили «Корпорацию СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, Курганскую ТЭЦ и другие компании. Всего были изъяты акции и доли в 38 обществах общей капитализацией свыше 134 млрд руб. Причиной изъятия стали обнаруженные ведомством коррупционные нарушения в приватизации активов и управлении ими.

В ноябре 2025 года тот же суд удовлетворил второй иск к активам предпринимателей. Тогда в доход государства перешли акции компаний на территории «тюменской матрешки». В конце мая 2026 года суд полностью удовлетворил иск об изъятии в доход государства имущества Артема Бикова и Алексея Боброва, а также членов их семей.

Полина Бабинцева