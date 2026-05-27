Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов Боброва и Бикова

Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил третий иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, а также членов их семей, сообщил источник «Ъ-Урал».

На этот раз в доход государства перешло имущество ответчиков, которое они получили незаконным путем, в том числе на доходы от конфискованных ранее предприятий. Речь идет о земельных участках, других объектах недвижимости, автомобилях и денежных средствах на банковских счетах.

Прошлое изъятие активов в доход РФ прошло в два этапа: в октябре 2025 года изъяли свердловские компании, включая «Облкоммунэнерго», в ноябре — часть организаций на территории «тюменской матрешки».

Артем Путилов