По иску Генпрокуратуры изъяты активы екатеринбургских бизнесменов

Ленинский районный суд Екатеринбурга в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял активы, принадлежащие бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В доход государства перешли акции АО «ЭК Восток», АО «Ямалкоммунэнерго», АО НПФ «Профессиональный», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и других компаний, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб. Отметим, что в октябре суд удовлетворил другой иск надзора об изъятии имущества предпринимателей Бикова и Боброва — «Корпорации СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, Курганской ТЭЦ и других компаний. Всего были изъяты акции и доли в 38 обществах общей капитализацией свыше 134 млрд руб.

Ответчиками по новому иску выступали 19 физических и юридических лиц. По мнению надзорного органа, за счет неформальных связей с отдельными должностными лицами федеральных и региональных государственных структур Артем Биков и Алексей Бобров получили контроль над объектами энергетической и коммунальной инфраструктуры в нескольких регионах. В результате коррупционных нарушений была сформирована группа компаний «Корпорация СТС».

В сентябре 2002 года Артем Биков и Алексей Бобров «в период замещения публично значимых должностей» создали НПФ «Профессиональный». С его помощью с 2003 по 2024 год они оформили на себя незаконно полученные доли и акции энергетических компаний. Другое имущество было приобретено ответчиками с 2014 по 2023 год на доходы от обществ, которые они получили коррупционным путем.

Часть ответчиков по данному иску арестована по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что фигуранты, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении концессионных соглашений, совершили крупные хищения из бюджета Свердловской области.

Артем Путилов, Екатеринбург