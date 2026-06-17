Главные новости за 17 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Украинские военные атаковали беспилотником самолетного типа автобус, в котором следовала детская футбольная команда из Гомеля (Республика Беларусь), направлявшаяся на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла сопровождающая, пострадали дети.

По решению главы Краснодара Евгения Наумова жители многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки беспилотников, получат компенсацию в размере 15 675 руб. на человека при подтвержденном факте повреждения квартиры.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины на детский автобус, направлявшийся в Геленджик, пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей. Министр здравоохранения Республики Беларусь Александр Ходжаев заявил, что для помощи пострадавшим из Минска направлены специалисты республиканского уровня.

Специалисты Музея обороны Севастополя впервые показали интерьеры здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» после удара дрона ВСУ, нанесенного ночью 10 июня. Согласно предварительным данным визуального осмотра, фасад и ряд уникальных исторических элементов сохранились, однако выставочные залы и системы инженерного обеспечения получили серьезные повреждения.

Воздух на Кубани прогреется до +30 °С. Большая часть территории Краснодарского края окажется под влиянием гребня антициклона. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует солнечную, сухую и теплую погоду практически во всех районах региона.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ о временном ограничении передвижения мототехники на полуострове. Время действия запрета скорректировано: теперь он будет действовать с 22:00 до 6:00 утра.

Бывший министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов признал вину по уголовному делу о незаконном получении зарплаты в Кубанском государственном медицинском университете. Ущерб в размере 7,6 млн руб. он полностью возместил.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» в 2026 году впервые сменит площадку: вместо Крыма он станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября и соберет 10 тыс. участников из 190 стран.

Специалисты Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом проведут в Краснодаре бесплатную профилактическую акцию, посвященную диагностике и профилактике ВИЧ-инфекции. Жителям города предложат пройти анонимное экспресс-тестирование и получить консультации специалистов.

В Краснодаре с 2026 по 2028 годы планируют реализовать проект по созданию технопарка высоких технологий. На территории будущего комплекса планируют разместить конгрессный зал, а также центр коллективного пользования. Технопарк построят на земельных участках общей площадью 2,47 га.