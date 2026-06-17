Экс-министр здравоохранения Кубани признал вину в мошенничестве на 7,6 млн рублей

Бывший министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов признал вину по уголовному делу о незаконном получении зарплаты в Кубанском государственном медицинском университете. Ущерб в размере 7,6 млн руб. он полностью возместил, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы краевого минздрава.

По данным следствия, после назначения министром в 2013 году Евгений Филиппов получил должность профессора кафедры акушерства и гинекологии КубГМУ. В 2015 году он был переведен на должность заведующего кафедрой иммунологии и аллергологии.

Следствие установило, что из-за занятости в региональном министерстве чиновник фактически не мог в полном объеме выполнять обязанности руководителя кафедры, связанные с учебной, научной и клинической деятельностью. При этом в табели учета рабочего времени лаборантом вносились сведения о его работе, что служило основанием для начисления зарплаты и стимулирующих выплат. В общей сложности чиновнику были начислены средства в объеме 7,6 млн руб.

О задержании Евгения Филиппова стало известно 17 марта 2026 года. На следующий день его арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В апреле Октябрьский райсуд Краснодара принял решение об обращении активов стоимостью 1,9 млрд руб., принадлежащих экс-министру и его семье, в доход РФ в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.