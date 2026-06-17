Глава Крыма перенес на два часа начало «комендантского часа» для мототехники

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ о временном ограничении передвижения мототехники на полуострове. Как сообщил руководитель региона в своем Мах-канале, время действия запрета скорректировано: теперь он будет действовать с 22:00 до 6:00 утра.

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Накануне господин Аксенов информировал о введении ограничений на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники с 20:00 до 06:00. Новый указ вступает в силу с 17 июня 2026 года и будет действовать до особого распоряжения.

Глава Крыма уточнил, что основной целью предпринимаемых мер является обеспечение общественной безопасности, а также охрана военных, важных государственных и специальных объектов, расположенных на территории республики.

Контроль за исполнением требований указа возложен на министерство внутренних дел по Республике Крым.

Наталья Решетняк