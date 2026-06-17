Технопарк высоких технологий в Краснодаре построят к 2028 году
В Краснодаре с 2026 по 2028 годы планируют реализовать проект по созданию технопарка высоких технологий. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство промышленной политики Краснодарского края.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Проектом занимается компания «Территория высоких технологий». В рамках инвестпроекта предполагается создание промышленной и технологической инфраструктуры для размещения резидентов, работающих в сфере IT и выставочной деятельности.
На территории будущего комплекса планируют разместить конгрессный зал, а также центр коллективного пользования. Технопарк построят на земельных участках общей площадью 2,47 га.
В министерстве промышленной политики Краснодарского края сообщили, что в рамках проекта рассчитывают привлечь не менее 21 резидента. Кроме того, реализация проекта позволит создать более 180 рабочих мест.
О соглашении по строительству технопарка ранее рассказал глава Краснодара Евгений Наумов. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в создание объекта составит 1,2 млрд руб.
По информации администрации города, резиденты технопарка займутся разработкой промышленного программного обеспечения, решениями в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта, робототехники и VR-технологий.
Создание специализированной инфраструктуры позволит объединить компании высокотехнологичного сектора на одной площадке. В технопарке планируют организовать условия для разработки и внедрения цифровых решений, а также для проведения профильных мероприятий и выставочной деятельности.
Власти региона отмечают, что проект направлен на развитие технологического сектора и расширение промышленной инфраструктуры Краснодарского края. Реализацию проекта запланировали на период с 2026 по 2028 годы.