Технопарк высоких технологий в Краснодаре построят к 2028 году

В Краснодаре с 2026 по 2028 годы планируют реализовать проект по созданию технопарка высоких технологий. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство промышленной политики Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проектом занимается компания «Территория высоких технологий». В рамках инвестпроекта предполагается создание промышленной и технологической инфраструктуры для размещения резидентов, работающих в сфере IT и выставочной деятельности.

На территории будущего комплекса планируют разместить конгрессный зал, а также центр коллективного пользования. Технопарк построят на земельных участках общей площадью 2,47 га.

В министерстве промышленной политики Краснодарского края сообщили, что в рамках проекта рассчитывают привлечь не менее 21 резидента. Кроме того, реализация проекта позволит создать более 180 рабочих мест.

О соглашении по строительству технопарка ранее рассказал глава Краснодара Евгений Наумов. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в создание объекта составит 1,2 млрд руб.

По информации администрации города, резиденты технопарка займутся разработкой промышленного программного обеспечения, решениями в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта, робототехники и VR-технологий.

Создание специализированной инфраструктуры позволит объединить компании высокотехнологичного сектора на одной площадке. В технопарке планируют организовать условия для разработки и внедрения цифровых решений, а также для проведения профильных мероприятий и выставочной деятельности.

Власти региона отмечают, что проект направлен на развитие технологического сектора и расширение промышленной инфраструктуры Краснодарского края. Реализацию проекта запланировали на период с 2026 по 2028 годы.

Мария Удовик