Опубликованы кадры разрушений внутри панорамы «Оборона Севастополя» после пожара

Специалисты Музея обороны Севастополя впервые показали интерьеры здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» после удара дрона ВСУ, нанесенного ночью 10 июня. Согласно предварительным данным визуального осмотра, фасад и ряд уникальных исторических элементов сохранились, однако выставочные залы и системы инженерного обеспечения получили серьезные повреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Следующая фотография 1 / 6 Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя

Удар по объекту культурного наследия федерального значения был произведен 10 июня в 02:48. В результате попадания произошло возгорание кровли. Жертв и пострадавших нет. Однако губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале охарактеризовал ситуацию как крайне сложную, отметив, что знаменитое полотно Франца Рубо практически уничтожено.

По итогам работы комиссии, проводившей первичный технический анализ состояния объекта, установлено следующее. Архитектурный облик здания, выполненный в неоклассическом стиле, признан удовлетворительным. Все скульптурные композиции, включая бюсты защитников города, размещенные по периметру, остались целы. Сохранены элементы остекления дверных и оконных заполнений, а также мраморный пол внутри помещений.

В удовлетворительном состоянии, по данным музея, находятся вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников входной группы. Специалисты отмечают сохранность витражного панно, декоративных латунных ограждений винтовой лестницы и смотровой площадки, а также отреставрированного кораблика на бельведере, покрытого сусальным золотом. Не пострадал от огня и скульптурный бюст Франца Алексеевича Рубо работы Станислава Чижова (1975 год), традиционно встречавший посетителей.

Серьезный ущерб зафиксирован в круговой галерее, где планировалось размещение новой экспозиции, посвященной истории города. Там обрушилась часть перекрытий потолка, однако сохранились каменные перегородки. Частично повреждены инженерные сети отопления, вентиляции и видеонаблюдения. От светоотражающего зонта-рефлектора остался лишь алюминиевый каркас.

В настоящий момент главной задачей для музейщиков и реставраторов является определение степени аварийности несущих конструкций кровли. «Первостепенная задача — обеспечить надежную защиту внутренних помещений от осадков и ветра. Параллельно, в зависимости от результатов обследований, потребуется корректировка научно-проектной документации для последующего начала реставрационных работ»,— подчеркнули в пресс-службе Музея обороны Севастополя.

Наталья Решетняк