Воздух на Кубани прогреется до +30 градусов

Большая часть территории Краснодарского края окажется под влиянием гребня антициклона. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует солнечную, сухую и теплую погоду практически во всех районах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Только на востоке Краснодарского края сохранится влияние уходящего атмосферного фронта. В этих районах возможны кратковременные дожди. В остальной части Кубани существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха днем составит от +26 до +28 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 761 миллиметр ртутного столба, что выше климатической нормы.

По данным синоптиков, влияние антициклона продолжит определять погодные условия и в четверг. Осадков в регионе не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит от +13 до +15 градусов.

Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. Сухая и теплая погода сохранится на большей части территории Краснодарского края.

Синоптики отмечают, что антициклон обеспечивает устойчивую погоду без резких изменений температуры и сильного ветра. При этом повышенное атмосферное давление сохранится выше средних многолетних значений.

На фоне влияния антициклона в регионе ожидается преимущественно ясная погода. Существенных ухудшений погодных условий в ближайшие сутки не прогнозируется.

«Ъ-Кубань» писал, что в Крымском районе из-за паводка готовятся к эвакуации жители хутора Урма и села Гвардейское: вода из прорана у хутора Западного поступает на земли и приближается к населенным пунктам, для защиты ведутся земляные работы и откачка мощными насосами, а также переброска воды в каналах. Режим ЧС действует с 15 июня, на месте работают глава района, МЧС, спасатели, казаки и администрации поселений.

Мария Удовик