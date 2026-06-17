Воздух на Кубани прогреется до +30 градусов
Большая часть территории Краснодарского края окажется под влиянием гребня антициклона. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует солнечную, сухую и теплую погоду практически во всех районах региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Только на востоке Краснодарского края сохранится влияние уходящего атмосферного фронта. В этих районах возможны кратковременные дожди. В остальной части Кубани существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха днем составит от +26 до +28 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 761 миллиметр ртутного столба, что выше климатической нормы.
По данным синоптиков, влияние антициклона продолжит определять погодные условия и в четверг. Осадков в регионе не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит от +13 до +15 градусов.
Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. Сухая и теплая погода сохранится на большей части территории Краснодарского края.
Синоптики отмечают, что антициклон обеспечивает устойчивую погоду без резких изменений температуры и сильного ветра. При этом повышенное атмосферное давление сохранится выше средних многолетних значений.
На фоне влияния антициклона в регионе ожидается преимущественно ясная погода. Существенных ухудшений погодных условий в ближайшие сутки не прогнозируется.
«Ъ-Кубань» писал, что в Крымском районе из-за паводка готовятся к эвакуации жители хутора Урма и села Гвардейское: вода из прорана у хутора Западного поступает на земли и приближается к населенным пунктам, для защиты ведутся земляные работы и откачка мощными насосами, а также переброска воды в каналах. Режим ЧС действует с 15 июня, на месте работают глава района, МЧС, спасатели, казаки и администрации поселений.