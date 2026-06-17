Жителям дома в Краснодаре, пострадавшего от атаки БПЛА, выплатят компенсации

По решению главы Краснодара Евгения Наумова жители многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки беспилотников, получат компенсацию в размере 15 675 руб. на человека при подтвержденном факте повреждения квартиры. В доме продолжаются восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В большинстве пострадавших квартир специалисты уже провели замеры окон, начинается их производство. Установка новых будет выполняться постепенно, по мере изготовления.

Планируется ремонт трех наиболее пострадавших квартир. Жильцы одной из них продолжают находиться в пункте временного размещения. Кроме того, восстановят места общего пользования.

В администрации Краснодара отмечают, что для получения выплаты необходимо подать заявление в администрацию Центрального округа, предоставить данные расчетного счета и подтвердить факт проживания в пострадавшем доме. Заявление подается от каждого проживающего, данные о несовершеннолетних детях указывают родители.

Сейчас на территории многоквартирного дома продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Алина Зорина