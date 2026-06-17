Число пострадавших из-за атаки ВСУ на детский автобус увеличилось до восьми

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины на детский автобус в Брянской области, направлявшийся в Геленджик, пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей. Министр здравоохранения Республики Беларусь Александр Ходжаев заявил, что для помощи пострадавшим из Минска направлены специалисты республиканского уровня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате атаки БПЛА погибла сопровождающая детей. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Сейчас они находятся в нескольких больницах Брянской области.

«Со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь установлен контакт между министром здравоохранения Российской Федерации и министром здравоохранения Республики Беларусь. Предпринимаются все необходимые шаги для оказания оперативной помощи»,— отметил Александр Ходжаев.

По его словам, также установлен контакт между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Департаментом здравоохранения Брянской области для того, чтобы информация о состоянии здоровья пострадавших поступала белорусской стороне максимально оперативно.

Он также добавил, что в Брянск направлены три реанимационные бригады, в составе которых 11 специалистов. На месте они совместно с медицинскими работниками РФ смогут оценить состояние пострадавших и принять решение о возможности их транспортировки в Беларусь и оказания необходимой медицинской помощи на месте. Кроме того, в Брянск направлены анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги и специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы. Руководит группой первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Для оказания помощи пострадавшим также направлена бригада из Москвы.

«В случае принятия решения о транспортировке наших граждан готов вертолет медицинской службы для выполнения задачи»,— отметил Александр Ходжаев.

Алина Зорина