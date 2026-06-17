Фестиваль «Таврида.АРТ» впервые пройдет не в Крыму

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» в 2026 году впервые сменит площадку: вместо Крыма он станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября и соберет 10 тыс. участников из 190 стран, сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проект реализуется при поддержке Росмолодежи. В рамках фестиваля гостям из разных стран покажут ключевые форматы главного арт-фестиваля страны. Ранее «Таврида.АРТ» традиционно проходил летом в Крыму и объединял молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.

Для жителей и гостей Крыма арт-кластер продолжает работать. Открыта регистрация на летние школы и программы Академии «Меганом», проводятся экскурсии по Городу молодых творцов и другие туристические проекты.

Для жителей Екатеринбурга организаторы фестиваля подготовили большое шоу, а также подарят городу арт-объект, созданный резидентами «Тавриды», как символическая связь Крыма и Урала.

Алина Зорина