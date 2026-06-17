В Краснодаре проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

Специалисты Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом проведут в Краснодаре бесплатную профилактическую акцию, посвященную диагностике и профилактике ВИЧ-инфекции. Жителям города предложат пройти анонимное экспресс-тестирование и получить консультации специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Акция состоится 17 июня возле филиала поликлиники №16 по адресу улица Трошева, 41. Начало мероприятия запланировали на 09:30. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Участники смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, а также получить информацию о профилактике инфекций, передающихся половым путем. Кроме того, организаторы предложат жителям принять участие в тематическом опросе.

Процедура тестирования занимает не более 15 минут. Для проведения исследования специалисты берут кровь из пальца, после чего участнику сообщают результат анализа.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края напомнили, что ВИЧ-инфекция передается не только половым путем, но и через кровь. При этом заболевание может длительное время протекать бессимптомно, поэтому своевременная диагностика остается важной частью профилактики и сохранения здоровья.

Организаторы подчеркивают, что подобные профилактические мероприятия помогают выявлять заболевание на ранних стадиях и повышают информированность населения о мерах профилактики.

В краевом минздраве отметили, что работа по профилактике и раннему выявлению ВИЧ-инфекции соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Акции по бесплатному тестированию и консультированию регулярно проводят в различных муниципалитетах Краснодарского края.

Мария Удовик