Дрон ВСУ атаковал автобус с детьми по пути в Геленджик

Украинские военные атаковали беспилотником самолетного типа автобус, в котором следовала детская футбольная команда из Гомеля (Республика Беларусь), направлявшаяся на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла сопровождающая, пострадали дети. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду»,— написал он.

По данным Егора Ковальчука, пострадали шесть человек, среди которых четверо детей. Все они были оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры автобуса в ближайшее время будут возвращены домой.

Это не первый случай атаки ВСУ на пассажирский транспорт. В начале июня дрон противника атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва—Симферополь, в городе Енакиево в ДНР. По официальным данным, жертвами той атаки стали семь мирных жителей, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Наталья Решетняк