Вода вышла из-под контроля

В Крымском районе Краснодарского края продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного. Вода затопила сельхозугодья, часть населенных пунктов оказалась под угрозой подтопления, жителей эвакуировали в пункты временного размещения. На фоне паводковой ситуации власти усилили группировки спасателей, организовали круглосуточный мониторинг и переброску воды через систему каналов. Хронология событий — в материале «Ъ-Кубань».

Фото: пресс-служба администрации Крымского района

Паводковая ситуация в Краснодарском крае начала ухудшаться еще в конце мая на фоне обильных осадков и роста уровня воды в реках. 27 мая оперштаб региона перевел службы в режим повышенной готовности. В ряде районов, включая Краснодар, Анапу, Крымский и Славянский районы, прогнозировались подтопления. Приток воды в Краснодарское водохранилище резко вырос до 1791 куб. м/с при 263 куб. м/с годом ранее, уровень воды превысил норму.

1 июня власти Крымского района сообщили о дальнейшем подъеме уровня реки Кубань из-за сбросов и дождей. Под угрозой подтопления оказались несколько сельских поселений. В Троицком поселении уровень воды достиг опасной отметки, начались укрепления дамб, установка заграждений и подготовка к возможной эвакуации.

К вечеру 1 июня режим ЧС ввели в двух сельских поселениях Крымского района — в Троицком сельском поселении, в станице Троицкой и хуторе Западном, а также в Киевском сельском поселении, в хуторе Урма и селе Гвардейском.

3 июня ситуация ухудшилась. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о частичном переливе реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного. Поздно вечером администрация объявила экстренную эвакуацию жителей станицы Троицкой из-за прорыва дамбы.

К утру 4 июня в Крымском и Славянском районах эвакуировали более 50 человек. В Крымском районе в пунктах временного размещения находились 39 человек.

Власти тогда заявляли, что жилые дома не пострадали, а вода затопила сельхозугодья.

8 июня администрация Крымского района сообщила, что площадь подтопления достигла примерно 3,5 тыс. га, из которых свыше 2,5 тыс. га приходилось на сельхозугодья. Власти отмечали, что через прораны продолжает поступать вода. В Троицком сельском поселении использовали более 517 тонн песка для укрепления дамб и сформировали резерв мешков для оперативного реагирования. Кроме того, подтопление затронуло территорию водозабора РЭУ «Троицкий групповой водопровод» вблизи реки Кубань. Из-за этого часть артезианских скважин временно вывели из эксплуатации, а подача воды в Новороссийск и Геленджик была снижена.

13 июня в администрации Крымского района заявили, что ширина прорана на дамбе в районе хутора Западного достигла 80 м. По данным властей, после того как уровень воды сравняется с отметкой прорана, специалисты смогут приступить к ликвидации повреждения и восстановлению гидротехнического сооружения. Одновременно в Троицком сельском поселении продолжались работы по переброске воды через систему каналов и проведению земляных работ. Власти отмечали, что эти меры необходимы для снижения угрозы дальнейшего подтопления территорий.

К этому времени ущерб уже был нанесен посевам пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна, рапса, овощного горошка, клубники и бахчевых культур.

14 июня в Крымском районе предупредили о риске новой чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, ливней, грозы и града. В администрации муниципалитета заявили, что ухудшение погоды может привести к обрывам линий электропередачи, нарушениям работы транспорта и ЖКХ. В тот же день власти ввели локальный режим ЧС в Троицком, Киевском, Южном и Кеслеровском сельских поселениях. В администрации сообщили, что вода продолжает поступать на сельхозземли и наполнять Афипский канал. Кроме того, жителей станицы Троицкой предупредили об угрозе затопления жилых домов и развернули для них пункт временного размещения в местном Доме культуры.

По данным на 14 июня, площадь затопленных сельхозземель увеличилась до 4,3 тыс. га. Позднее в администрации Крымского района назвали напряженной ситуацию в Южном сельском поселении, где вода начала приближаться к хутору Плавни. Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости, а власти подготовили транспорт для возможной эвакуации.

15 июня жители СНТ «Йодник» рассказали «Ъ-Кубань» о затопленных домах и отсутствии помощи. Одна из местных жительниц сообщила, что вода в садовом товариществе держится более двух недель и продолжает прибывать. По словам пострадавшей, часть домов остается затопленной, а некоторые жители были вынуждены покинуть участки. Она также заявила, что вода уже приблизилась к уличным приборам учета электроэнергии.

По оценке жительницы, без активной откачки воды ситуация может сохраняться продолжительное время.

В администрации Крымского района с такой оценкой не согласились. Представитель муниципалитета сообщил «Ъ-Кубань», что работы по ликвидации последствий подтопления ведутся круглосуточно. По его словам, на территории постоянно находятся сотрудники спасательных служб, представители муниципалитета и специализированная техника. Представитель администрации подчеркнул, что мониторинг ситуации ведется непрерывно, а сведения о количестве техники и ходе работ публикуются в открытом доступе. В администрации также заявили, что в районе подготовлены пункты временного размещения и при необходимости власти готовы принять жителей, которым потребуется помощь.

Вечером 15 июня власти Крымского района приняли решение расширить режим чрезвычайной ситуации на весь муниципалитет. По данным администрации, прорыв дамбы в районе хутора Западного увеличился до 100 м.

Подтопленными остаются хутор Западный и СНТ «Йодник», а под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений.

16 июня администрация Крымского района сообщила, что к эвакуации готовятся жители хутора Урма и села Гвардейского Киевского сельского поселения. По данным муниципалитета, вода из прорана в районе хутора Западного продолжает поступать на сельхозземли и приближаться к населенным пунктам.

Для защиты жителей власти проводят земляные работы, продолжают откачку воды мощными насосами и переброску воды через систему каналов.

Дополнительные насосы установила краевая противопожарная служба в районе второй насосной станции. Режим ЧС на территории Крымского района продолжает действовать с 15 июня, а в ликвидации последствий подтоплений участвуют МЧС, «Кубань-СПАС», сотрудники районной администрации, полиции, представители сельских поселений и казаки Таманского отдела Кубанского казачьего войска.

Мария Удовик