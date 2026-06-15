Власти Крымского района рассказали, как ликвидируют последствия подтоплений

На фоне жалоб жителей СНТ «Йодник» на затопленные дома и отсутствие помощи администрация Крымского района рассказала «Ъ-Кубань», что работы по ликвидации последствий подтопления ведутся круглосуточно. По словам представителей муниципалитета, на месте постоянно находятся спасатели, сотрудники администрации и специализированная техника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено жителями СНТ «Йодник» Крымского района Фото: Фото предоставлено жителями СНТ «Йодник» Крымского района

Жители СНТ «Йодник» в хуторе Западном Крымского района продолжают сообщать о последствиях подтопления территории. По словам одной из местных жительниц, вода в садовом товариществе держится более двух недель и продолжает прибывать. Она утверждает, что часть домов остается затопленной, а некоторые владельцы были вынуждены покинуть свои участки.

По словам заявительницы, многие жители самостоятельно уехали из подтопленной зоны, однако на участках осталось имущество, хозяйственные постройки и домашние животные. Пострадавшая также заявила, что уровень воды продолжает расти и уже приблизился к уличным приборам учета электроэнергии. По ее оценке, без активной откачки воды ситуация может сохраняться продолжительное время.

В администрации Крымского района с такой оценкой не согласились. Представитель муниципалитета заявил, что работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются в круглосуточном режиме, а информация о проводимых мероприятиях регулярно публикуется на официальных ресурсах районной администрации и сельских поселений.

В ходе общения с корреспондентом «Ъ-Кубань» представитель администрации подчеркнул, что на территории подтопления постоянно находятся сотрудники спасательных служб, представители муниципалитета и специализированная техника. По словам представителя администрации, мониторинг ситуации ведется непрерывно, а сведения о количестве привлеченной техники, объемах завезенных материалов и ходе работ публикуются в открытом доступе.

В администрации также прокомментировали сообщения о том, что некоторые жители длительное время ожидали помощи. Представитель муниципалитета призвал ориентироваться на официальную информацию и отметил, что в районе задействованы необходимые силы и средства для реагирования на ситуацию.

Также представитель муниципалитета сообщил, что в районе подготовили пункты временного размещения и при необходимости готовы принять жителей, которым потребуется помощь.

Ранее сообщалось, что в четырех сельских поселениях Крымского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва дамбы реки Кубань. В станице Троицкой подготовили пункт временного размещения граждан из-за угрозы подтопления жилых домов.

«Ъ-Кубань» писал, что в микрорайоне 9-й км в Краснодаре из-за обильных ливней затопило порядка 50 частных домовладений, где вода поднялась до 30 см, однако жители почти трое суток ждали помощи и откачки воды. Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара за три дня получила 850 заявок на откачку воды после продолжительных залповых ливней. Только за последние сутки жители города направили 252 обращения, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Мария Удовик