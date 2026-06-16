В Крымском районе из-за паводка эвакуируют жителей двух населенных пунктов

В Крымском районе из-за паводка к эвакуации готовятся жители хутора Урма и села Гвардейское Киевского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Крымского района Фото: пресс-служба администрации Крымского района

Вода из прорана в районе хутора Западного продолжает поступать на сельхозземли и подходить к населенным пунктам. Для защиты граждан проведены земляные работы, воду продолжают откачивать мощными насосами.

Специалистами ведется переброска воды, чтобы отвести воду от населенных пунктов и снизить уровень воды в системе каналов Крымского района. Дополнительные насосы установлены краевой противопожарной службой в районе второй насосной станции.

Режим ЧС действует на территории Крымского района с 15 июня. На территории поселений работают временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи, руководитель ГО и ЧС, МЧС, Кубань-СПАС, Крымский АСО Кубань-СПАС, Кубаньмелиоводхоз, казаки Таманского отдела ККВ, МВД по Крымскому району, администрации Киевского, Кеслеровского, Южного, Троицкого сельских поселений и Крымского района.

Алина Зорина