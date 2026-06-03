Жителей трех населенных пунктов Крымского района эвакуируют

В Крымском районе проводят эвакуацию жителей трех населенных пунктов из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из потенциально опасной зоны сейчас вывозят жителей хутора Западного, села Гвардейского и хутора Урма, а также СНТ «Йодник». Согласно данным оперштаба, суммарно там проживают около 180 тыс. человек.

В муниципальных образованиях проведено оповещение населения об эвакуации, в том числе подворное. В местах сбора жителей подготовлены автобусы.

Уточняется, что маломобильных граждан, живущих в этих населенных пунктах, вывезли накануне. В Крымске и селе Экономическое подготовили специальные пункты временного размещения.

Алина Зорина