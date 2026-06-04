В двух районах Кубани более 50 человек эвакуировали из-за угрозы разлива рек

В Крымском и Славянском районах Краснодарского края уровень воды в реках, где ранее произошли прорывы дамб, начал снижаться, сообщает администрация Славянского района. Людей из зоны опасности эвакуировали в пункты временного размещения: 39 человек в Крымском районе и 17 человек в Славянском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Дамбы прорвало вблизи хуторов Западный Крымского и Соболевский Славянского районов. По информации властей, домовладения не пострадали, подтоплены сельхозугодия. Для жителей опасности нет.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», режим ЧС сегодня объявлен в Славянском районе, а 1 июня — в Крымском. В Крымском районе продолжают укреплять дамбу в районе ст. Троицкая, откуда в ночь с 3 на 4 июня эвакуировали жителей, в Славянском — дамбы в хуторах Троицкий и Прикубанский.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекали около 500 человек и 62 единицы техники. Ситуацию на месте контролирует министр ГО и ЧС Краснодарского края Станислав Камерный.

Маргарита Синкевич