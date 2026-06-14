В Крымском районе затоплены более 4,3 тыс. га сельхозземель

Прорыв дамбы реки Кубань стал причиной затопления сельскохозяйственных земель в Крымском районе Краснодарского края. В администрации муниципалитета заявили, что площадь затопленных участков увеличивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным на 14 июня, под водой в Крымском районе находятся свыше 4,3 тыс. га сельскохозяйственных земель. Более 1,3 тыс. га затопленных участков — это посевы пшеницы.

Сейчас в Троицком, Киевском, Южном и Кеслеровском сельских округах Крымского района действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее в администрации муниципального образования сообщили, что в станице Троицкой развернули пункт временного размещения для граждан из-за угрозы затопления жилых домов.

Днем 13 июня власти Крымского района отчитались, что длина прорыва на дамбе реки Кубань в районе хутора Западного составляла порядка 80 м. Представители администрации пояснили, что работы по ремонту дамбы обвалования можно будет начать после того, как уровень воды сравняется с прораном.

Кристина Мельникова