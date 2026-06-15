В Крымском районе ввели режим ЧС муниципального характера из-за наводнения

Власти Крымского района Кубани приняли решение о расширении режима чрезвычайной ситуации на весь муниципалитет из-за продолжающегося затопления территории, сообщает администрация в своем канале в Max. Река Кубань размыла дамбу в районе хутора Западного, прорыв увеличивается и уже достиг ширины 100 м.

По данным районных властей, затоплены хутор Западный и СНТ «Йодник». Под угрозой затопления — населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. Общая площадь подтопления земель сельхозназначения в Крымском районе составляет 5,3 тыс. га. На затопленных территориях погибли посевы на площади 4,7 тыс. га.

Локальный режим ЧС был введен 14 июня на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений Крымского района. В доме культуры станицы Троицкой развернут пункт временного размещения. О количестве эвакуированных граждан муниципальные власти не сообщают.

Анна Перова, Краснодар