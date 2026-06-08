В Крымском районе Кубани подтоплено около 3,5 тысячи гектаров территории

В Крымском районе Краснодарского края проводится оперативное совещание по линии ГО и ЧС с участием ВКС Национального центра управления в кризисных ситуациях. В обсуждении принимают участие врио главы муниципалитета Станислав Казанжи и руководство профильных служб, сообщили в администрации района.

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По данным властей, в ходе работ по укреплению дамбы в Троицком сельском поселении использовано более 517 тонн песка, сформирован резерв мешков для оперативного реагирования. Несмотря на принимаемые меры, через прораны продолжается поступление воды. Предварительная площадь подтопления оценивается примерно в 3,5 тыс. га, из которых свыше 2,5 тыс. га приходится на сельхозугодья.

В хуторах Урма и селе Гвардейском Киевского сельского поселения организовано круглосуточное дежурство муниципальной службы спасения. СНТ «Йодник» и хутор Западный Троицкого сельского поселения находятся в зоне подтопления, жители были эвакуированы заблаговременно.

Отмечается, что из-за подтопления территории водозабора РЭУ «Троицкий групповой водопровод» вблизи реки Кубань временно выведена из работы часть артезианских скважин, в связи с чем снижена подача воды в Новороссийск и Геленджик.

К ликвидации последствий и мониторингу обстановки привлечены 497 человек и 61 единица техники, включая плавсредства.

Вячеслав Рыжков