В Крымском районе продолжает повышаться уровень реки Кубань

Власти Крымского района предупредили о продолжающемся повышении уровня воды в реке Кубань на фоне увеличенных сбросов из Краснодарского водохранилища и обильных осадков. По данным районной администрации, существует риск подтопления территорий в населенных пунктах, расположенных вдоль русла реки, включая Троицкое, Киевское, Кеслеровское, Южное, Адагумское и Варениковское сельские поселения.

Ситуация обсуждалась на расширенном совещании под руководством временно исполняющего полномочия главы Крымского района Станислава Казанжи. По информации муниципалитета, из всех датчиков контроля уровня воды превышение зафиксировано только в Троицком сельском поселении, где показатель находится в красной зоне.

В поселении проведены превентивные мероприятия: установлены боновые заграждения, укреплена дамба мешками с песком. Жители проинформированы о возможной эвакуации, для маломобильных граждан подготовлено размещение в гостинице Крымска. Пункты временного размещения развернуты в станице Троицкой и Крымске.

В администрации отметили, что при ухудшении гидрологической обстановки будет задействована система сиренного оповещения населения. Жителям рекомендовано следить за официальной информацией, подготовить документы, запас воды и необходимых вещей, а также быть готовыми к возможным оперативным мерам.

Вячеслав Рыжков