В Крымском районе размыв дамбы достиг 80 метров

Ширина прорана, образовавшегося на дамбе в районе хутора Западного Крымского района, к 13 июня достигла 80 м. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Крымского района Фото: пресс-служба администрации Крымского района

По данным властей, сброс воды из Краснодарского водохранилища был снижен. После того как уровень воды сравняется с отметкой прорана, специалисты смогут приступить к его ликвидации и восстановлению поврежденного гидротехнического сооружения.

Одновременно в Троицком сельском поселении продолжаются работы по переброске воды через систему каналов, а также проведение земляных работ для снижения угрозы дальнейшего подтопления территорий.

Проран на дамбе образовался 3 июня. В связи с подъемом уровня воды была организована эвакуация жителей трех населенных пунктов. В результате прорыва оказались затоплены сельскохозяйственные угодья. По данным властей, ущерб нанесен посевам пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна и рапса, а также овощному горошку, клубнике, бахчевым культурам, люцерне и многолетним травам. Общая площадь погибшего урожая превысила 2,2 тыс. га.

Для отвода воды от станицы Троицкой оперативный штаб Крымского района разработал и реализует комплекс инженерных мероприятий.

Вячеслав Рыжков