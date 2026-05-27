Оперативные службы Кубани переведут в режим повышенной готовности

Оперативные службы Краснодарского края переведут в режим повышенной готовности. Причиной стали проливные дожди, которые создают угрозу подъема уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Ожидается, что уровень воды в реках может значительно подняться в Краснодаре, Анапе, Абинском, Калининском, Крымском, Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах. По итогам заседания КЧС, которое провел вице-губернатор Кубани Дмитрий Маслов, главам городов и районов поручено подготовить и проверить пункты эвакуации, запасы воды и предметов первой необходимости, а также провести информирование населения, проживающего в зонах возможного подтопления.

В целом по Краснодарскому краю штормовое предупреждение сохраняется до 31 мая. Синоптики прогнозируют обильные осадки, в том числе залповые. Руководству всех муниципалитетов необходимо организовать круглосуточный мониторинг уровня воды в реках и усилить контроль за гидротехническими сооружениями. Власти также должны обеспечить готовность системы оповещения и аварийных бригад к реагированию при возникновении аварий на объектах жизнеобеспечения, а также проинформировать туристические объекты о возможных рисках.

Кроме того, по данным Кубанского БВУ, сейчас стремительно наполняется Краснодарское водохранилище. По данным на 08:00 27 мая, приток воды в водохранилище составляет 1791 кубометр в секунду. Ровно год назад этот показатель был равен 263 кубометрам в секунду. Сброс воды идет на уровне 950 кубометров в секунду. Уровень воды в водохранилище достиг отметки 33,47 м при нормальном уровне 32,75 м. Вода приближается к форсированному уровню в 35,23 м — максимальной отметке, которая уже представляет угрозу. Объем воды в водохранилище составляет 2077 млн куб. м, полная емкость чаши водохранилища — 2794 млн куб. м.

Алина Зорина