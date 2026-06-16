На Ставрополье закупки сельхозтехники сократились вдвое

Сельхозпредприятия Ставропольского края в прошлом году примерно вдвое сократили закупки новой техники. Об этом представители отрасли сообщили «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам участников рынка, снижение спроса на технику связано с ухудшением финансового положения хозяйств, ростом затрат и сокращением доступности финансовых ресурсов. В условиях падения рентабельности предприятия вынуждены пересматривать инвестиционные программы и откладывать обновление машинно-тракторного парка.

Председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Петр Коротченко отмечает, что многие хозяйства сегодня сосредоточены на решении текущих производственных задач и не готовы к дополнительным расходам.

«Ничто не заменит работу трактора и комбайна в поле. Нам нужны доступные удобрения, доступное топливо и возможность обновлять технику»,— заявил господин Коротченко.

Схожую оценку ситуации дает руководитель СПК «Луч» Григорий Донцов. По его словам, за последние годы маржинальность сельхозпредприятий сократилась как минимум втрое из-за роста цен на топливо, удобрения, средства защиты растений, технику и заработную плату.

«Сегодня мы находимся не в той ситуации, когда можем позволить себе дополнительные расходы. Нам бы обеспечить основные статьи затрат и сохранить объемы производства»,— отметил господин Донцов.

По словам аграриев, ухудшение финансового положения уже привело к сокращению инвестиций в развитие. Хозяйства откладывают строительство новых объектов, реже приобретают технику и более осторожно подходят к закупкам материально-технических ресурсов.

Участники рынка предупреждают, что дальнейшее снижение инвестиционной активности может негативно сказаться на техническом оснащении отрасли и возможностях повышения эффективности производства.

Подробнее читайте в материале «Как об землю горох»

Роман Лаврухин