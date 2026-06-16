Ставропольские аграрии сообщили о трехкратном снижении маржинальности бизнеса

Ставропольские сельхозпроизводители заявили о резком ухудшении финансовых показателей отрасли на фоне роста затрат и снижения рентабельности производства. По оценкам опрошенных «Ъ-Кавказ» участников рынка, за последние годы маржинальность хозяйств сократилась как минимум втрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

О проблемах рентабельности аграрии заговорили на фоне планов Минсельхоза РФ по запуску пилотного проекта адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ). Ставропольский край вошел в число первых регионов, где предполагается внедрение новой модели управления сельхозугодьями.

По словам руководителя СПК «Луч» Григория Донцова, причиной падения маржинальности стали рост цен на топливо, удобрения, средства защиты растений, сельхозтехнику и заработную плату.

«Сегодня мы находимся не в той ситуации, когда можем позволить себе дополнительные расходы. Нам бы обеспечить основные статьи затрат и сохранить объемы производства. Поэтому для большинства хозяйств подобные проекты сейчас просто неактуальны»,— отметил господин Донцов в разговоре с «Ъ-Кавказ».

По его словам, ухудшение финансового положения уже сказывается на инвестиционной активности сельхозпредприятий. Хозяйства сокращают расходы на развитие, откладывают обновление техники и более осторожно подходят к закупкам материально-технических ресурсов.

Дополнительным фактором давления на отрасль остается рост стоимости основных ресурсов. Представители агробизнеса отмечают удорожание топлива, удобрений и средств защиты растений, а также ограниченные возможности для привлечения заемного финансирования на приемлемых условиях.

Председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Петр Коротченко также считает, что проблема заключается не в отсутствии научных рекомендаций, а в нехватке средств на их выполнение.

«Мы хорошо знаем, что нужно применять на каждом поле. Регулярно проводим агрохиманализ и получаем рекомендации. Но денег на их выполнение сегодня зачастую нет»,— заявил господин Коротченко.

По данным отраслевых объединений, объем закупок сельхозтехники в Ставропольском крае в прошлом году сократился примерно вдвое. Участники рынка предупреждают, что без восстановления рентабельности растениеводства и расширения доступа к льготному финансированию реализация новых программ развития отрасли может столкнуться с серьезными трудностями.

Подробнее читайте в материале «Как об землю горох»

Роман Лаврухин