Экс-глава петербургского угрозыска получил пять лет колонии за превышение полномочий

Городской суд вынес приговор бывшему начальнику петербургского уголовного розыска Олегу Колесникову и его коллеге Алексею Малышеву. Оба признаны виновными по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Колесников

Фото: кадр видео @SPbGS Олег Колесников

Фото: кадр видео @SPbGS

Дело слушалось в закрытом режиме под грифом «Совершенно секретно». Колесников приговорен к пяти годам колонии общего режима с запретом занимать определенные должности два года и лишением звания полковника полиции.

Малышев получил четыре года колонии общего режима, запрет на работу на полтора года и также лишен полковничьего звания. Взят под стражу в зале суда немедленно. Детали преступлений не разглашаются в интересах следствия.

Колесникова задержали в ноябре 2024 года по подозрению в причастности к убийству ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова. По версии следствия, он и Малышев способствовали даче ложных показаний, чтобы укрыть других участников преступления, избежавших наказания.

Карина Дроздецкая