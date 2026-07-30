Отдых с поддержкой

Лето в разгаре, а это значит, что самое время отправиться в путешествие. Чтобы поездка действительно прошла легко и комфортно, сегодня многие заранее продумывают не только маршрут, но и сервисы, которые помогают сделать дорогу спокойнее. Одним из таких решений может стать премиальная карта от платежной системы «Мир» Mir Supreme.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Активный рост туристических поездок по России — яркий тренд последних лет. Туристы с интересом открывают для себя новые маршруты и с удовольствием едут не только в Сочи или Санкт-Петербург, но и на Алтай, в Минеральные Воды, Карелию, Калининград и даже на Камчатку. С января по май этого года туристы совершили 34,2 млн поездок по России — это на 6,2% превышает показатели прошлого года. «Позитивная динамика первых пяти месяцев этого года подтверждает, что внутренний туризм продолжает уверенно расти, а интерес россиян к путешествиям по стране сохраняется на высоком уровне»,— прокомментировали в начале июля эту статистику в Минэкономразвития.

Согласно недавнему опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), около четверти россиян (23%) в течение последнего года выезжали на отдых в другие регионы России, что является рекордным показателем за последние 15 лет. При этом в течение последних трех лет по стране путешествовал почти каждый пятый россиянин (18%), то есть интерес к внутреннему туризму ежегодно растет.

Согласно опросу ФОМ, каждый третий респондент хочет поехать на Байкал, каждый четвертый — на Алтай, а каждый шестой — в Карелию. Впрочем, список интересных направлений в России ежегодно расширяется: регионы активно инвестируют в развитие удобной инфраструктуры для туристов, создают масштабные культурные проекты и организуют гастрономические фестивали. Таким образом, многие из них уже превратились в модные туристические бренды.

Комфорт в деталях

Путешествие начинается задолго до посадки на самолет — с дороги до аэропорта, прохождения предполетных формальностей, ожидания рейса и множества мелочей, которые формируют впечатление о поездке. Именно поэтому многие заранее продумывают не только маршрут, но и способы сделать дорогу комфортнее. Держателям карт Mir Supreme доступны сервисы, которые помогают на разных этапах поездки. Среди них — специальные предложения на поездки в премиальных классах такси, включая скидки 2 тыс. руб. на одну поездку, а также возможность ускоренно пройти предполетные формальности, доступ в бизнес-залы, специальные предложения в ресторанах на территории аэропортов.

«Когда путешествие уже начинается, актуальными становятся текущие вопросы, которые помогают решать сервисы, доступные держателям премиальных карт Mir Supreme. Они закрывают основные потребности клиента на пути к месту назначения»,— пояснили в банке «Русский стандарт».

Еще одна полезная опция для путешественников — сервис упаковки багажа. Он помогает защитить чемодан во время перелета и также входит в пакет привилегий Mir Supreme. Перед поездкой стоит заранее проверить наличие точки упаковки багажа в аэропорту вылета и ее режим работы.

После того как все предполетные формальности позади, остается время на сам отдых — например, спокойно дождаться рейса в бизнес-зале. Держателям Mir Supreme доступны более 1 тыс. бизнес-залов по всему миру, где можно спокойно дождаться вылета, отдохнуть или поработать перед рейсом. Если в конкретном аэропорту нет бизнес-зала или хочется поесть в ресторане, в рамках премиального пакета могут быть предусмотрены специальные предложения — например, скидка от 2 тыс. руб. на счет или сет-меню в заведениях на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Дополнительные привилегии

Базовый набор сервисов Mir Supreme от платежной системы «Мир» может дополняться привилегиями банка, выпустившего карту. Поэтому в зависимости от банка держателям карт могут быть доступны дополнительные сервисы, которые помогают сделать путешествие еще более комфортным.

Консьерж-сервис

Например, банки могут дополнять пакет привилегий собственными сервисами, среди которых — консьерж-сервис. Он позволяет делегировать часть организационных вопросов специалистам: от бронирования ресторана и поиска интересных мест до помощи в подготовке поездки.

Время ожидания можно использовать для того, чтобы запланировать какие-то активности в поездке. Не секрет, что слишком быстрый ритм жизни сегодня часто не позволяет обдумать эти детали до отъезда. «Пока вы сидите в комфортном бизнес-зале, можно открыть мессенджер и написать нашему консьержу поручение забронировать столик в хорошем ресторане в пункте назначения. К моменту приземления у вас уже есть подтвержденная бронь, и вам остается только сесть в трансфер и поехать ужинать. Экономия здесь измеряется не столько деньгами, сколько отсутствием стресса и готовностью инфраструктуры к вашему прибытию»,— объясняет директор МТС-банка по инвестициям и премиальному сервису Сергей Мальцев.

Ресторанный гид

Путешествия сегодня — это не только знакомство с достопримечательностями, но и поиск новых гастрономических впечатлений. Именно это сочетание создает идеальное послевкусие от поездки.

Открывая новые маршруты внутри страны, туристы все чаще интересуются особенностями местной кухни или локальными ресторанами. Приятный бонус для держателей карты Mir Supreme — повышенный кешбэк в категории «Рестораны». Как рассказали в банках, держатели карты Mir Supreme получают кешбэк или бонусы по программе банка и дополнительно — от платежной системы «Мир». Кешбэк в рамках программы лояльности самого банка обычно составляет 7–10% для премиальных клиентов.

Страхование

Для того чтобы никакие нестандартные ситуации не испортили впечатления от поездки, важно знать, что в случае форс-мажора твои проблемы будут быстро решены. Особенно если речь идет о здоровье. «Перед поездкой не нужно отдельно покупать страховку: она уже встроена в премиальное обслуживание по карте Mir Supreme»,— рассказали в банке ВТБ. Важно отметить, что страховой полис предоставляется не только держателю карты, но и близким, которые путешествуют вместе с ним.

При этом страховка поможет не только в решении медицинских вопросов в поездке. «Среди дополнительных привилегий для владельцев карт Mir Supreme в поездке — повышенные лимиты на снятия и переводы, снятие и внесение наличных в любых банкоматах на льготных условиях, кешбэк за посещения массажных салонов и салонов красоты, за медицинские услуги, повышенный кешбэк в программах лояльности банка и платежной системы "Мир"»,— рассказали в банке «Уралсиб».

Цена комфорта: расчет выгоды в поездке

Чтобы оценить преимущества премиальной карты Mir Supreme, можно рассмотреть конкретный пример с поездкой на выходные в курортный город Светлогорск на море (рядом с Калининградом) на двоих. «Бронируем в консьерже авиабилеты и отель в Светлогорске на две ночи: люкс с двумя спальнями в открытых источниках — 110 тыс. руб., цена в консьерже — 95 тыс. руб. Выгода — 15 тыс. руб. Такси Ultima в аэропорт и обратно — 3,5 тыс. руб. в каждую сторону. С сервисом OnTaxi получаем скидку 2 тыс. руб. на каждую поездку. Выгода на этой опции составит 4 тыс. руб. На оставшуюся сумму в 3 тыс. руб. клиент получает кешбэк 1,5% от банка и 10% от платежной системы "Мир". Выгода — 345 руб. Проход для клиента и его спутника в бизнес-залы в аэропорту в среднем составляет 2,5 тыс. руб. за человека. Всего четыре прохода, по два в каждую сторону. Выгода — 10 тыс. руб. Итого даже на базовых расходах в одном путешествии клиент может сэкономить около 30 тыс. руб.»,— подсчитали в банке «Русский стандарт».

Поездка становится приятнее, когда не нужно думать о мелочах. Ключевое преимущество Mir Supreme в путешествиях заключается не только в процессе оплаты, а в экосистеме сервисов, сопровождающих поездку. «Сервисы ожидания рейса в комфортных бизнес-залах, ускоренное прохождение предполетных формальностей, ресторанная программа, страхование путешественников и багажа, задержки рейсов распространяют свое действие по всему миру»,— перечисляет привилегии директор дирекции развития премиальных сегментов банка «Санкт-Петербург» Юлия Михайлова.

Карта Mir Supreme объединяет сервисы, которые помогают сделать поездку комфортнее на каждом этапе — от подготовки к вылету до возвращения домой, чтобы больше времени оставалось на впечатления от путешествий. А выбор впечатлений в России, как утверждают эксперты туристической отрасли, огромный, поэтому каждый может организовать путешествие по своему вкусу.

По разнообразию пейзажей и культурных достопримечательностей Россия не уступает многим популярным странам в мире. Любителям уникальной северной природы летом можно поехать в Карелию, где стоит посмотреть не только ставшие уже модными Сортавалу и «Рускеалу», но и не такие раскрученные места, как Кондопога, Медвежьегорск, национальный парк «Паанаярви», водопады Кивач.

Тем, кто хочет увидеть настоящую дикую природу, стоит смотреть в направлении Алтая и убедиться, что не зря его называют местом силы. Здесь стоит посетить такие места, как Чемал, Манжерок, Телецкое озеро (Артыбаш), включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, лето — отличное время, чтобы поехать на Байкал или слетать на Камчатку. Хотя и в Центральной России есть немало интересных мест, которые пока еще не стали модными маршрутами, хотя там сохранилось немало достопримечательностей. Это Псков и Изборск, Великий Новгород, Калуга, Рязань и др.

Путешествуя с картой Mir Supreme по России, можно оценить, что настоящий комфорт — в деталях. Платежная система «Мир» регулярно проводит акции для держателей карт Mir Supreme, рассказали в банках. «Как правило, это кешбэк в ресторанах в разных городах, за оплату бронирования отелей, экскурсий и т. д. По картам Mir Supreme кешбэк бывает значительно больше или по ним действует отдельный перечень партнеров»,— уточнили в банке «Уралсиб». Таким образом, по премиальной карте Mir Supreme доступно еще больше преимуществ, чем по обычной карте «Мир». Условия подключения и состав привилегий зависят от банка-эмитента, актуальную информацию необходимо уточнять в обслуживающем банке.

Так Mir Supreme становится незаменимым помощником в любой поездке. «Это сокращение временных затрат, снижение операционных рисков и обеспечение предсказуемо высокого уровня сервиса на всех этапах путешествия, независимо от его цели и географии,— объясняет Юлия Михайлова.— Это про экономию личного времени и сил, про удовольствие от того, что клиент просто наслаждается дорогой, а не решает, как добраться до гейта или где перекусить. Это история про отдых без фоновой тревоги, когда каждый этап пути — от выхода из дома до приземления — продуман до мелочей и действительно комфортен».

Юлия Иванова