В сухом остатке

На приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, вручаемый издательским домом «Коммерсантъ», претендуют 13 голкиперов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). В помощь голосующим “Ъ” представляет наиболее существенные статистические показатели голкиперов в матчах завершившегося чемпионата.

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На основании различных статистических данных несложно выделить главных претендентов на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.

В их числе Денис Адамов из вернувшего себе титул чемпиона России петербургского «Зенита». Он на старте сезона отнял место первого номера у Евгения Латышонка и в итоге завершил первенство с наибольшим количеством сухих матчей. А еще стал вторым по проценту отраженных ударов с игры.

В их числе Максим Бориско из калининградской «Балтики» — команды, ставшей, пожалуй, главным открытием сезона. Только что вышедший из второго по силе дивизиона клуб финишировал на шестой строчке, причем большую часть дистанции казался претендентом на медали. И пропустил он за весь чемпионат всего 21 мяч. Благодарить за это нужно в том числе (а может быть, даже в первую очередь) Максима Бориско: он стал лучшим по проценту отраженных ударов с игры, а согласно продвинутой статистике, спас свою команду от десяти «лишних» пропущенных голов.

В их числе Евгений Ставер из казанского «Рубина» — еще одной команды, которая плясала от защиты и пропустила в итоге всего 30 мячей в 30 турах. Ставер очутился в топ-5 по четырем важнейшим категориям. Погубила «Рубин» атака. Забитых мячей всего 29. И даже невзирая на это, финишировали казанцы восьмыми, то есть в верхней половине турнирной таблицы.

В их числе действующий обладатель награды Станислав Агкацев из «Краснодара», допустившего осечку в предпоследнем туре и чемпионство на флажке прозевавшего. Он тоже вошел в список фаворитов сразу по нескольким категориям и стал одним из лучших по отраженным пенальти (три из шести в матчах плюс выигранная полуфинальная кубковая серия). А еще 21-летний Агкацев больше других вратарей РПЛ прибавил в рыночной стоимости (по оценке Transfermarkt).

В этой же нише, наверное, и Антон Митрюшкин из «Локомотива», выдавший, возможно, лучший сезон в карьере. Железнодорожники завершили первенство в «призах» — на третьей строчке. И это при том, что воротам Митрюшкина угрожали примерно столько же, сколько воротам иных аутсайдеров. В том числе тех, что с премьер-лигой в результате попрощались как минимум на год.

Арнольд Кабанов