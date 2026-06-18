Бориско Максим, «Балтика»

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Максим Бориско

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Родился 15 февраля 2000 года в Краснодаре. Воспитанник академий «Краснодара» и «Кубани». 20 марта 2017 года дебютировал на профессиональном уровне за «Кубань-2» в матче против новороссийского «Черноморца». В июле 2018 года перешел в «Урожай» (ныне «Кубань»), с которым стал серебряным призером ПФЛ (зона Юг) в сезоне-2018/19.

4 июля 2019 года на правах свободного агента перешел в «Балтику», где выступает до сих пор. В сезоне-2022/23 стал серебряным призером, а в сезоне-2024/25 — победителем Первой лиги. 4 ноября 2023 года дебютировал в РПЛ, заменив Евгения Латышонка в матче против петербургского «Зенита».

В 2019 году провел два матча за юношескую сборную России (до 19 лет). В 2021 году в первых пяти матчах квалификации Евро-2023 за молодежную сборную не пропустил ни одного гола. По итогам 2025 года признан лучшим вратарем сезона в европейских чемпионатах по количеству сухих матчей (12). В сезоне-2025/26 за 18 туров пропустил меньше всех в РПЛ (7 мячей), удерживал лучший процент отраженных ударов (88%) и лучший показатель предотвращенных голов (6,05).

Всего за карьеру провел 137 матчей, пропустил 113 мячей, 66 игр отстоял на ноль. По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €2 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2025/26».