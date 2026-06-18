Дегтев Александр, «Сочи»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Родился 27 апреля 2005 года в городе Находка Приморского края. Воспитанник академии петербургского «Зенита». Выступал за юношеские команды клуба, в составе команды академии стал победителем Юношеской футбольной лиги.

В июле 2023 года подписал первый профессиональный контракт с футбольным клубом «Сочи». 25 мая 2024 года дебютировал за основную команду в матче чемпионата России против «Рубина» и в возрасте 19 лет и 28 дней стал самым молодым вратарем в истории клуба.

В сезоне 2024/25 провел 24 матча в Первой лиге и помог «Сочи» вернуться в РПЛ по итогам стыковых матчей. В сезоне 2025/26 сыграл 18 матчей в чемпионате России, 3 из них — без пропущенных голов. С 2023 года вызывается в молодежную сборную России.

За карьеру на клубном уровне провел 95 матчей, в которых пропустил 127 мячей, 27 игр — без пропущенных голов.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €800 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2025/26».