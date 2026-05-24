Специальная вратарская операция
«Спартак» победил «Краснодар» в финале благодаря неожиданному ходу перед серией пенальти
«Спартак» завоевал свой пятый Кубок России, выиграв в Суперфинале очередного турнира в «Лужниках» у «Краснодара». Спартаковцы одолели обладателей серебряных медалей чемпионата страны в серии пенальти, которая последовала за ничьей — 1:1 — по итогам основного времени. А ее героем стал специально выпущенный тренером Хуаном Карседо под эту перестрелку запасной вратарь Илья Помазун. Краснодарцы дважды не смогли забить ему.
Непростой сезон «Спартака» оказался увенчан очень ценной и очень необычной победой
«Спартак» провел сложный сезон, в котором его болтало, как лодочку, оказавшуюся в шторм посреди океана. Но по крайней мере его финальная часть команде удалась. В чемпионате чуть не завоевала в какой-то момент, казалось, далекую-предалекую бронзу, а в Кубке смогла выиграть ценный приз, одолев единственный клуб, по мощи, стабильности соперничающий с «Зенитом», в увлекательном матче на заполненном 73 тыс. зрителей главном российском стадионе.
В этом Суперфинале все забурлило и закипело сразу.
«Спартак» рванул со стартовых колодок так, словно над ним пошутили, сказав, что в этот раз тайм сократили втрое, до четверти часа, и силы, энергию беречь совершенно необязательно.
А атакующий замысел спартаковского тренера Хуана Карседо нарисовался четко и выпукло. Жедсон открыл матч забегом, в котором, несмотря на приличную фору, имевшуюся у Диего Косты, пробежав по правой бровке полполя, опередил не самого медленного оппонента и запалил своей передачей в штрафной пожар. Туда, направо, игроки «Спартака» отдавали мяч с огромным удовольствием и после этого.
«Краснодар», пережив чужие наскоки, ответил на них тонкой передачей Жуана Батчи на дальнюю стойку. Никита Кривцов мог забивать, но ударил как-то жутко неловко. А на противоположной половине поля созрел момент у Эсекьеля Барко, который от души палил в угол и не попал.
Вскоре, однако, игра изменилась. Страсти в ней меньше не стало, но проявлялась она в иной, не такой привлекательной форме.
Футболисты «Спартака» и «Краснодара» толкали, сбивали, хватали за майки друг друга.
Арбитр Инал Танашев демонстрировал удивительное хладнокровие, сдерживая себя, чтобы не вытащить желтую карточку, будто знал, что хулиганы скоро непременно перебесятся. И они в конце концов и вправду вспомнили о том, какими были несколько минут назад.
«Краснодар» провел чудесную, просто идеально расчерченную атаку, в которой чуть подкачало разве что завершение. Дуглас Аугусту, выцеливая ворота возле одиннадцатиметровой отметки, кажется, переборщил с аккуратностью. Ну и спартаковский вратарь Александр Максименко был хорош — все заранее увидел, все понял.
А «Спартак» провел атаку голевую. Чтобы она такой оказалась, пришлось скорректировать когда-то незыблемый акцент. Разогнались спартаковцы на левой половине поля, той, за которую отвечает прежде всего Маркиньюс. Он отдал Барко, а тот прострелил в центр, где уже несся к мячу, опережая Лукаса Оласу, Пабло Солари.
И снова красота уступила место жесткости. Танашев достал наконец желтые карточки, а Александр Джику, ключевой защитник «Спартака», отправился с травмой на скамейку запасных.
Его напарник в центре обороны московского клуба Кристофер Ву после перерыва чуть не отметился грандиозным подвигом. В середине поля он встретил крепкого краснодарского бомбардира Джона Кордобу, разделался с ним, как с хлипким дебютантом, затем протащил отобранный мяч в штрафную противника. И Барко, которому он достался, распорядился добычей неплохо, попытавшись мягко закрутить в угол. Но не докрутил. Окрашенная в красно-белое арена-гигант сходила с ума от восторга, напрасно, правда, думая, что в этот вечер только одна команда готова горы свернуть.
«Краснодар» свой шедевр выдал, когда шедевров от него уже не ждали. Это была комбинация, достойная, может, и «Барселоны» с ПСЖ.
Все стремительно, целая серия передач на пятачке десять на десять метров Эдуарда Сперцяна и Жуана Батчи — в касание. А увенчал эту карусель последний пас на Дугласа Аугусту. И ни Максименко, ни Ву остановить его не смогли.
У «Спартака» же с шедевром не срослось. Совсем чуточку. Жедсон переправлял мяч в створ пяткой. И голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев явно не рассчитывал на то, что спартаковец вообще его достанет — неудобно же шел. Агкацев прыгнул с опозданием, и высокий рост, длинные руки уже были бесполезны. Но мяч в угол нырять отказался — укатился за лицевую.
Концовка матча, которую краснодарцы проводили без неожиданно рано отправленного их наставником Мурадом Мусаевым отдыхать Кордобы, была за «Спартаком». Однако Кристофер Мартинс и Ливай Гарсия растранжирили великолепные шансы. От серии пенальти этому Суперфиналу увернуться не удалось.
А перед ней Карседо сделал редкий ход — поменял вратаря.
Вместо Максименко, под одиннадцатиметровые на поле появился Илья Помазун. Он вытащил первый же удар — Сперцяна, но с нарушением, заранее двинувшись вперед. Повторный удар краснодарский лидер не запорол. Зато свой удар запорол его партнер Хуан Боселли: мяч от рук Помазуна угодил в стойку. А еще через две минуты спартаковский «джокер», угадав, куда нужно метнуться, обезоружил Кевина Ленини. И «Спартак» под занавес сложного сезона взял так украсивший его трофей.