Специальная вратарская операция

«Спартак» завоевал свой пятый Кубок России, выиграв в Суперфинале очередного турнира в «Лужниках» у «Краснодара». Спартаковцы одолели обладателей серебряных медалей чемпионата страны в серии пенальти, которая последовала за ничьей — 1:1 — по итогам основного времени. А ее героем стал специально выпущенный тренером Хуаном Карседо под эту перестрелку запасной вратарь Илья Помазун. Краснодарцы дважды не смогли забить ему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Непростой сезон «Спартака» оказался увенчан очень ценной и очень необычной победой

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Непростой сезон «Спартака» оказался увенчан очень ценной и очень необычной победой

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Спартак» провел сложный сезон, в котором его болтало, как лодочку, оказавшуюся в шторм посреди океана. Но по крайней мере его финальная часть команде удалась. В чемпионате чуть не завоевала в какой-то момент, казалось, далекую-предалекую бронзу, а в Кубке смогла выиграть ценный приз, одолев единственный клуб, по мощи, стабильности соперничающий с «Зенитом», в увлекательном матче на заполненном 73 тыс. зрителей главном российском стадионе.

В этом Суперфинале все забурлило и закипело сразу.

«Спартак» рванул со стартовых колодок так, словно над ним пошутили, сказав, что в этот раз тайм сократили втрое, до четверти часа, и силы, энергию беречь совершенно необязательно.

А атакующий замысел спартаковского тренера Хуана Карседо нарисовался четко и выпукло. Жедсон открыл матч забегом, в котором, несмотря на приличную фору, имевшуюся у Диего Косты, пробежав по правой бровке полполя, опередил не самого медленного оппонента и запалил своей передачей в штрафной пожар. Туда, направо, игроки «Спартака» отдавали мяч с огромным удовольствием и после этого.

«Краснодар», пережив чужие наскоки, ответил на них тонкой передачей Жуана Батчи на дальнюю стойку. Никита Кривцов мог забивать, но ударил как-то жутко неловко. А на противоположной половине поля созрел момент у Эсекьеля Барко, который от души палил в угол и не попал.

Вскоре, однако, игра изменилась. Страсти в ней меньше не стало, но проявлялась она в иной, не такой привлекательной форме.

Футболисты «Спартака» и «Краснодара» толкали, сбивали, хватали за майки друг друга.

Арбитр Инал Танашев демонстрировал удивительное хладнокровие, сдерживая себя, чтобы не вытащить желтую карточку, будто знал, что хулиганы скоро непременно перебесятся. И они в конце концов и вправду вспомнили о том, какими были несколько минут назад.

«Краснодар» провел чудесную, просто идеально расчерченную атаку, в которой чуть подкачало разве что завершение. Дуглас Аугусту, выцеливая ворота возле одиннадцатиметровой отметки, кажется, переборщил с аккуратностью. Ну и спартаковский вратарь Александр Максименко был хорош — все заранее увидел, все понял.

А «Спартак» провел атаку голевую. Чтобы она такой оказалась, пришлось скорректировать когда-то незыблемый акцент. Разогнались спартаковцы на левой половине поля, той, за которую отвечает прежде всего Маркиньюс. Он отдал Барко, а тот прострелил в центр, где уже несся к мячу, опережая Лукаса Оласу, Пабло Солари.

И снова красота уступила место жесткости. Танашев достал наконец желтые карточки, а Александр Джику, ключевой защитник «Спартака», отправился с травмой на скамейку запасных.

Его напарник в центре обороны московского клуба Кристофер Ву после перерыва чуть не отметился грандиозным подвигом. В середине поля он встретил крепкого краснодарского бомбардира Джона Кордобу, разделался с ним, как с хлипким дебютантом, затем протащил отобранный мяч в штрафную противника. И Барко, которому он достался, распорядился добычей неплохо, попытавшись мягко закрутить в угол. Но не докрутил. Окрашенная в красно-белое арена-гигант сходила с ума от восторга, напрасно, правда, думая, что в этот вечер только одна команда готова горы свернуть.

«Краснодар» свой шедевр выдал, когда шедевров от него уже не ждали. Это была комбинация, достойная, может, и «Барселоны» с ПСЖ.

Все стремительно, целая серия передач на пятачке десять на десять метров Эдуарда Сперцяна и Жуана Батчи — в касание. А увенчал эту карусель последний пас на Дугласа Аугусту. И ни Максименко, ни Ву остановить его не смогли.

У «Спартака» же с шедевром не срослось. Совсем чуточку. Жедсон переправлял мяч в створ пяткой. И голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев явно не рассчитывал на то, что спартаковец вообще его достанет — неудобно же шел. Агкацев прыгнул с опозданием, и высокий рост, длинные руки уже были бесполезны. Но мяч в угол нырять отказался — укатился за лицевую.

Концовка матча, которую краснодарцы проводили без неожиданно рано отправленного их наставником Мурадом Мусаевым отдыхать Кордобы, была за «Спартаком». Однако Кристофер Мартинс и Ливай Гарсия растранжирили великолепные шансы. От серии пенальти этому Суперфиналу увернуться не удалось.

А перед ней Карседо сделал редкий ход — поменял вратаря.

Вместо Максименко, под одиннадцатиметровые на поле появился Илья Помазун. Он вытащил первый же удар — Сперцяна, но с нарушением, заранее двинувшись вперед. Повторный удар краснодарский лидер не запорол. Зато свой удар запорол его партнер Хуан Боселли: мяч от рук Помазуна угодил в стойку. А еще через две минуты спартаковский «джокер», угадав, куда нужно метнуться, обезоружил Кевина Ленини. И «Спартак» под занавес сложного сезона взял так украсивший его трофей.

Алексей Доспехов