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Главе СКР доложат о расследовании отравления посетителей кафе в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела по факту массового отравления в кафе «Осертия» в Кумертау.

Глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак ранее сообщала, что за медицинской помощью после поминок в кафе

обратились четыре человека.

Кумертауский отдел СКР возбудил уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Майя Иванова