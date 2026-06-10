Башкирия стала лидером по количеству новых сельхозпроизводителей в ПФО

С начала 2025 года по май этого года в Башкирии количество аграриев увеличилось на 1562 субъекта, сообщает пресс-служба Россельхозбанка. Это лучший показатель среди регионов Приволжского федерального округа и почти треть (31,5%) всех новичков округа с начала 2025 года. 29 новых аграриев республики — женщины, пояснили в банке.

На Башкирию также приходится 42% всех новых пасечников и 76% новых коневодов ПФО.

В пятерку лидеров также вошли Оренбургская область (551), Татарстан (485), Саратовская (408) и Самарская (351) области.

В целом в ПФО с начала прошлого года появилось 4963 новых сельхозпроизводителя.

Олег Вахитов