В Кумертау расследуют отравление посетителей кафе на поминках

Мелеузовский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, при мониторинге соцсетей следователи увидели сообщение об отравлении нескольких человек после посещения кафе в Кумертау. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.

По данным СМИ, ЧП произошло в кафе «Осетрия». Глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак сообщила, что за медицинской помощью обратились четыре человека.

Майя Иванова