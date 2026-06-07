Российскому вратарю подкинули трофей

Российский хоккеист в пятый раз получил один из самых почетных индивидуальных призов НХЛ — лучшему вратарю. Андрею Василевскому его второй Vezina Trophy после того, что он выиграл в 2019 году, принесла, как обычно, очень уверенная игра за «Тампа-Бей Лайтнинг» в регулярном чемпионате. Второе место в конкурсе тоже досталось отечественному голкиперу — Илье Сорокину из «Нью-Йорк Айлендерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для вручения Vezina Trophy голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому полиция Тампы провела специальную операцию

Фото: Tampa Police Department Для вручения Vezina Trophy голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому полиция Тампы провела специальную операцию

Фото: Tampa Police Department

Награждение Андрея Василевского престижным трофеем «Тампа» превратила в маленькое шоу в жанре пранка, которое сразу завирусилось в интернете, заодно рассказав кое-что новенькое о герое видео. Клуб Василевского давным-давно, уже больше месяца — с тех пор, как его выбил в play-off «Монреаль Канадиенс»,— на каникулах, однако, как выяснилось, сотрудникам прекрасно известно, что отпуск для вратаря не повод прекращать занятия в тренажерном зале. Все равно, строго соблюдая режим, приезжает на стадион к определенному времени.

Этой пунктуальностью воспользовались полицейские из Тампы, подложившие в машину Василевского, пока он тренировался, сумку с Vezina Trophy. Потом они встретили спортсмена у выхода с арены и разыграли его, сказав, что какой-то подозрительный тип что-то сделал с его автомобилем, поэтому надо пройти к нему. Пес по кличке Датч, участвовавший в постановке, с ролью справился прекрасно, учуяв внутри посторонний предмет, а Василевский, когда тот извлекали наружу, явно напрягся, отступил назад, впрочем, спустя секунду, кажется, наконец осознал, что над ним подшутили и о каком именно предмете идет речь.

Российская вратарская школа — это уже даже немножко заезженный тезис, с которым никому не приходит в голову спорить,— доминирует в мировом хоккее. И судьба награды лучшему голкиперу сезона его подтверждает убедительно.

Первым из россиян, кому она досталась, был Сергей Бобровский в 2013 году. Потом отечественные хоккеисты выигрывали ее с учетом нынешнего успеха Василевского еще четырежды, несмотря на присутствие в НХЛ классных конкурентов из разных стран — Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и других. Василевский только что взял свой второй — после того, что вручили в 2019 году,— трофей. У Бобровского их тоже два. Он также стал победителем конкурса 2017 года, еще не перейдя в свою нынешнюю команду — «Флорида Пантерс» из «Колумбус Блю Джекетс». А в 2022-м лига отметила заслуги Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

В тройку финалистов российские голкиперы попадают практически постоянно. А в нынешнем году их в ней было двое. С Василевским конкурировали его соотечественник Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» и американец Джереми Свеймен из «Бостон Брюинс». Правда, в данном случае говорить про полноценную, жесткую конкуренцию все-таки не приходится. Победа 31-летнего Андрея Василевскго вышла чересчур убедительной.

Система определения лауреата Vezina Trophy проста. В голосовании участвуют генеральные менеджеры 32 клубов лиги, расставляющие своих трех фаворитов по местам — первое, второе, третье. Так вот, у Василевского оказалось в активе в два с лишним раза больше очков (114 против 51) и первых мест (17 против 8), чем у расположившегося в итоговой классификации вслед за ним Сорокина.

Почему предпочли именно его, понятно. Статистика 31-летнего Андрея Василевского была очень хороша. Лидер с отрывом по выигранным в регулярном чемпионате матчам — 39, вплотную к верхушке по среднему количеству пропущенных за матч голов (2,31) и проценту отраженных бросков (91,2%). Плюс чересчур стойкое ощущение, что, когда он в воротах, хоккеисты «Тампы» чувствуют себя на порядок увереннее, чем без него.

В этом смысле зависимость клуба от Василевского примерно так же крепка, как от ее российского лидера нападения — первенствовавшего в бомбардирской гонке регулярного чемпионата Никиты Кучерова. Сорокин, который часто вытаскивал для «Айлендерс» сложнейшие матчи, наверняка был бы гораздо ближе к Василевскому, но его клуб в play-off не попал. А «Тампа» попала без проблем. Этот фактор обычно тоже учитывают респонденты.

Play-off получился для Андрея Василевского коротеньким: «Монреаль» расправился с «Тампой» уже в стартовом раунде. Но это уже традиция прочнее, чему охота российского вратаря за Vezina Trophy. Клубы его обладателей в кубковой стадии давным-давно не добивались ничего выдающегося. «Виннипег Джетс», за который играет бравший трофей в 2024 и 2025 годах Коннор Хеллибайк, скажем, сходил с дистанции в первом и втором раундах.

Алексей Доспехов