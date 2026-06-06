Главные новости за 7 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Усть-Лабинске загорелась нефтебаза, атакованная дронами. Из близлежащих домов было эвакуировано 60 жильцов.

Севастополь в субботу был дважды атакован дронами. D результате налетов пострадали четверо местных жителей.

Сочи и Туапсинский округ объявляли об угрозе атаки БПЛА. Из-за этого Абхазия временно приостановила пропуск граждан и автотранспорта через границу с РФ.

Краснодар заключил на ПМЭФ соглашений на 61 млрд рублей.

Новороссийск на ПМЭФ заключил соглашений на 130 млрд руб.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представители китайского бизнеса выразили заинтересованность в продукции кубанского АПК, в частности, в закупках кубанского зерна.

Полиция Кубани опровергла фейк о задержании представителя оборонного ведомства