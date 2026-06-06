Китайский бизнес проявил интерес к продукции кубанского АПК

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представители китайского бизнеса выразили заинтересованность в продукции кубанского АПК, в частности, в закупках кубанского зерна. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кубанская делегация на полях ПМЭФ-2026 провела встречу с президентом Союза китайских промышленников и предпринимателей Лицюнь Чжоу.

«На встрече президент Союза китайских промышленников и предпринимателей в России Лицюнь Чжоу выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Краснодарским краем, в том числе в поставках зерна. Отдельное внимание уделили перспективам взаимодействия в сфере сельского хозяйства», – отмечается в релизе.

«Мы начинаем работу с Союзом китайских предпринимателей и планируем встроить их в цепочки поставок Краснодарского края», – приводит пресс-служба слова руководителя Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Марины Епифанцевой, сказанные по итогам переговоров.

Михаил Волкодав