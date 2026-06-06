В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

В Сочи власти объявили об угрозе атаки беспилотников и включили предупреждающие сирены. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Утром в субботу власти сообщили о возгорании на усть-лабинской нефтебазе, произошедшем в результате атаки БПЛА. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на объекте.

Также губернатор Севастополя Михаил Развозжаев попросил жителей уйти с улиц ввиду того, что мобильные огневые группы отражают налет дронов.

Михаил Волкодав