В Севастополе в результате второй за день атаки БПЛА пострадали еще двое человек

Отражая очередной налет БПЛА на Севастополь, военные сбили 16 беспилотников. В результате атаки двое местных жителей пострадали. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Он уточнил, что дроны сбиты в Ленинском и Балаклавском районах, вблизи бухты Омега и Северной стороны. Двое человек получили легкие осколочные ранения. В четырех многоквартирных домах в разных районах города разбито несколько окон. От обломков сбитых БПЛА в районе Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе зафиксированы возгорания травы, которые были оперативно потушены.

В результате первой атаки на Севастополь днем в субботу два человека получили ранения. Один из сбитых БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. Его боевая часть не сдетонировала. Жильцы из дома эвакуированы, пиротехники обезвреживают дрон.

На Кубани в городе Усть-Лабинск в субботу БПЛА ударили по нефтебазе, на которой из-за этого вспыхнул пожар.

Михаил Волкодав