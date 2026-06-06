Полиция Кубани опровергла фейк о задержании представителя оборонного ведомства

Видео с информацией о задержании представителя оборонного ведомства, распространенное от имени начальника отдела информации кубанского главка МВД, содержит «явные и грубые признаки подделки». Об этом сообщает пресс-служб ГУМВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что в сети Интернет появилась недостоверная информация о якобы задержании сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю представителя оборонного ведомства, по подозрению в преступлении.

«Сообщаем, что распространяемые материалы содержат явные и грубые признаки подделки. Злоумышленники сгенерировали аудиодорожку, имитирующую голос руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александра Рунова, которая была синхронизирована с настоящими видеокадрами из официального комментария»,— говорится в сообщении.

В фейковом ролике от имени начальника пресс-службы кубанского главка МВД распространена недостоверная информация о якобы задержании в Новороссийске некоего генерала, якобы подозреваемого в получении взятки от представителя коммерческой организации за покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.

Telegram-канал, в котором произошло размещение недостоверной информации, хотя внешне и похож на официальный канал ОМВД по Новороссийску, является фейковым, сообщили в пресс-службе. Изучение аккаунта показало, что он создан в октябре минувшего года и с тех пор регулярно обновляется официальными новостями местной полиции.

Михаил Волкодав