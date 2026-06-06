В Усть-Лабинске из домов в районе удара БПЛА эвакуировано 60 человек

В Усть-Лабинске в домах, расположенных в непосредственной близости от пострадавшего от удара БПЛА объекта ОАО «Полтавская нефтебаза» повреждено остекление, из них на безопасное расстояние от места ЧП эвакуировано 60 человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее районные власти сообщили, что в результате атаки на объекте произошло возгорание. Площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. Для координации действий развернут оперативный штаб на перекрестке улиц Тельмана и Народной.

По информации справочно-информационой системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Полтавская нефтебаза занимается торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин.

О каком конкретно виде объекта идет речь, не уточняется. Согласно данным сайта ОАО «Полтавская нефтебаза», компания представляет собой сеть из 43 АЗС, работающих на Кубани и в Адыгее. Создана в 1997 году на основе на нефтебазы в станицы Полтавская. Учредителями было принято решение развивать собственную розничную сеть по реализации качественных нефтепродуктов. Однако по информации оперштаба края от удара беспилотников пострадала именно нефтебаза.

Андрей Петров