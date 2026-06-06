В Усть-Лабинске после атаки БПЛА горит объект ОАО «Полтавская нефтебаза»

В результате атаки БПЛА на территории ОАО «Полтавская нефтебаза» в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. На месте происшествия работают пожарные. Об этом в своих Telegram-каналах сообщают ЕДДС и администрация Усть-Лабинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

Для координации действий развернут оперативный штаб на перекрестке улиц Тельмана и Народной.

По информации справочно-информационой системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Полтавская нефтебаза занимается торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин.

О каком конкретно виде объекта идет речь, не уточняется. Согласно данным сайта ОАО «Полтавская нефтебаза», компания представляет собой сеть из 43 АЗС, работающих на Кубани и в Адыгее. Создана в 1997 году на основе на нефтебазы в станицы Полтавская. Учредителями было принято решение развивать собственную розничную сеть по реализации качественных нефтепродуктов. Однако по информации оперштаба края от удара беспилотников пострадала именно нефтебаза.

Андрей Петров