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В Усть-Лабинске после атаки БПЛА горит объект ОАО «Полтавская нефтебаза»

В результате атаки БПЛА на территории ОАО «Полтавская нефтебаза» в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. На месте происшествия работают пожарные. Об этом в своих Telegram-каналах сообщают ЕДДС и администрация Усть-Лабинского района.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

Для координации действий развернут оперативный штаб на перекрестке улиц Тельмана и Народной.

По информации справочно-информационой системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Полтавская нефтебаза занимается торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин.

О каком конкретно виде объекта идет речь, не уточняется. Согласно данным сайта ОАО «Полтавская нефтебаза», компания представляет собой сеть из 43 АЗС, работающих на Кубани и в Адыгее. Создана в 1997 году на основе на нефтебазы в станицы Полтавская. Учредителями было принято решение развивать собственную розничную сеть по реализации качественных нефтепродуктов. Однако по информации оперштаба края от удара беспилотников пострадала именно нефтебаза.

Андрей Петров

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