Главные новости за 4 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В результате атаки БПЛА в Симферополе погибли четыре человека, десять пострадали.

На реке Кубань за СНТ «Нефтяник» в Славянском районе Краснодарского края зафиксирован прорыв дамбы, проводится эвакуация населения, введен режим чрезвычайной ситуации.

Жителей Крыма предупредили, что съемка и публикация видео с передвижением бензовозов являются содействием диверсионной деятельности и влекут уголовную ответственность.

Главный инженер проектов АО «Кубаньводпроект» Александр Кирсанов заявил «Ъ-Кубань», что угроза затопления Краснодара и ряда инфраструктурных объектов на территории низовьев Кубани исключена.

В Крыму будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талоны на свободную продажу отсутствуют и в ближайшее время поступать не будут.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на автозаправочных станциях сети «ТЭС» в городе в ближайшее время не будет осуществляться свободная продажа бензина в связи с задержкой поставок топливных бензовозов.

На Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край заключил ряд соглашений в промышленной сфере. Среди них создание в Краснодаре крупного производства лекарств и биологически активных добавок.

Начальником Краснодарского университета МВД России назначен генерал-майор полиции Роман Павленков.

Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма временно прекращает обслуживание пассажирских поездов.

Медицинский центр «Новомед Дети» прокомментировал обстоятельства инцидента, произошедшего 12 мая в одном из филиалов клиники, где скончался восьмилетний ребенок.