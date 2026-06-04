В «Кубаньводпроекте» исключили угрозу затопления Федоровского и Тиховского гидроузлов

Главный инженер проектов АО «Кубаньводпроект» Александр Кирсанов заявил «Ъ-Кубань», что угроза затопления Краснодара и ряда инфраструктурных объектов на территории низовьев Кубани исключена. Речь идет, в частности, о Вантовом мосте, Федоровском и Тиховском гидроузлах, а также других сооружениях, расположенных в зоне действия Краснодарского водохранилища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам специалиста, все перечисленные объекты защищены единой системой инженерного обвалования, которая формировалась на протяжении длительного времени. Ее элементы начали возводиться еще в дореволюционный период, когда для защиты от разливов Кубани использовались земляные дамбы, впоследствии укреплявшиеся каменной наброской и бетоном. Современные набережные Краснодара, как отметил Кирсанов, являются частью этой же системы, выполненной уже в железобетонном исполнении.

Он подчеркнул, что Краснодарское водохранилище функционирует в связке с комплексом защитных сооружений и рассчитано на безопасный пропуск до 1,5 тыс. куб. м воды в секунду, что соответствует максимальному техническому уровню сброса.

По оценке господина Кирсанова, действующая система инженерной защиты низовьев Кубани работает более полувека и сохраняет свою эффективность при условии строгого соблюдения эксплуатационных режимов всех гидротехнических объектов.

Вячеслав Рыжков